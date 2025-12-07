Nevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç sürücüsü M. G., kavşakta kırmızı ışık nedeniyle durunca, aynı istikamette seyreden araç sürücüsü F.K. duramayarak önündeki araca çaptı. Daha sonra iki araç daha kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak ilerledi. Trafik polisleri ve vatandaşlar kazaya karışan araçları iterek yol dışı etti. Araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır