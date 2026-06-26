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Çin’de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı

Çin’de küçük uçak başkent Pekin’de bulunan 108 katlı bir gökdelene çarptı. Kazadaki, can kaybı ve yaralı sayısının ilişkin açıklama yapılmazken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Çin’de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı

Çin’in başkenti Pekin’in en yüksek binasında korku dolu anlar yaşandı. Küçük bir uçak, 108 katlı olan CITIC Tower’a çarptı. Uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere çakılırken, binanın girişine yakın bir noktada enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

Çin’de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı 1

BİNA ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Bina kazanın ardından tahliye edilirken, bölgedeki bazı araçlar da enkaz parçaları nedeniyle hasar gördü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik gücü sevk edilirken, bina çevresi trafiğe kapatıldı.

Çin’de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı 2

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Çin basını, Shifosi Havalimanı'ndan kalkan Sunward SA 60L Aurora tipi olan uçakta sadece pilotun bulunduğunu belirterek, uçağın yerel saatle 17.40'ta iniş için havalimanına dönmeye hazırlandığını ancak uçuş rotasından saptığını ve iletişimin kesildiğini aktardı. Kazadaki, can kaybı ve yaralı sayısının ilişkin açıklama yapılmazken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Çin’de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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