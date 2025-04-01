Çin'den 'diplomatik çözüm' açıklaması! "Tek doğru tercih"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, günlük basın toplantısında, Çin’in Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşması temelinde yeni bir uzlaşıya varılmasını desteklediğini belirtti. Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşmasının uygulanmasının ABD’nin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle sekteye uğradığını vurgulayan Guo, ABD’nin siyasi samimiyet göstererek, müzakere masasına bir an önce dönmesi gerektiğini, yaptırım, baskı ve güç kullanma tehdidinin çözüm getirmeyeceğini söyledi.

"TEK DOĞRU TERCİH"

Şu an önceliğin ilgili tarafların müzakerelerin yeniden başlatılmasına uygun koşullar yaratmak olduğuna dikkat çeken Guo, İran’ın nükleer sorununun da diplomatik yolla çözülmesinde ısrar edilmesinin tek doğru tercih olduğunu kaydetti. Sözcü Guo, “Çin, müzakerelerin bir an önce başlatılması için çaba harcamayı sürdürecek. Aynı zamanda, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini savunmak ve Orta Doğu'da barış ile istikrarı teşvik etmek amacıyla tüm tarafların makul kaygılarını gözeten adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır