Çin’den fiber optikte hız rekoru: Tek kanalda 1,3 Tb/s veri aktarımı sağlandı

Yeni nesil iletişim teknolojilerinde kapasite yarışı hızlanırken, Çin’den dikkat çeken bir fiber optik testi geldi. Çinli şirketler, boş çekirdekli fiber ile dalga boyu başına 1,2 Tb/s aktarım yapabilen ve toplamda 51,3 Tb/s kapasiteye ulaşan bir saha denemesi gerçekleştirdi.

1,2 TB/S AKTARIM KAPASİTESİNE ULAŞAN DÜNYANIN İLK SAHA TESTİ

Çalışma; China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company ve Dekoli’nin katılımıyla yürütüldü. Proje, gelişmiş optik fiber teknolojilerine odaklanan ulusal bir araştırma girişimi kapsamında gerçekleştirildi.

Interesting Engineering'de yer alan habere göre bu deneme, boş çekirdekli fiber ile yapılan ve dalga boyu başına 1,2 Tb/s aktarım kapasitesine ulaşan dünyanın ilk saha testi olarak tanımlanıyor.

Test, dünyanın en uzun ticari sınır ötesi boş çekirdekli fiber kablosu üzerinde yapıldı. Ekip, optimize edilmiş iletim sistemiyle yaklaşık 128 mil, yani yaklaşık 206 kilometrelik mesafede 51,3 Tb/s toplam kapasiteye ulaştı.

BOŞ ÇEKİRDEKLİ FİBER NEDEN ÖNEMLİ?

Geleneksel fiber optik kablolar ışığı katı camın içinden iletirken, boş çekirdekli fiber ışığı hava üzerinden yönlendiriyor. Kaynak metne göre bu farklı tasarım, sinyal gecikmesini azaltmaya ve iletim kapasitesini artırmaya yardımcı oluyor.

Bu özellikler, boş çekirdekli fiberin geleneksel fiberin bazı sınırlarına yanıt verebilecek bir teknoloji olarak görülmesini sağlıyor. Özellikle omurga altyapıları ve büyük ölçekli veri merkezleri için yeni nesil optik ağlarda umut vadeden bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Proje ekibi, gerçek dünya koşullarındaki boş çekirdekli fiber ağda yüksek güçlü sinyal iletimi sorununu çözmeyi başardı. Bunun daha önce gerçekleştirilememiş bir başarı olduğu belirtiliyor.

51,3 TB/S KAPASİTE NASIL SAĞLANDI?

Ekip, genel iletim performansını artırmak için dalga boyu başına uyarlanabilir hız kontrol mekanizması kullandı. Bu sistem, kanal genelinde esnek güç dağıtımıyla birlikte çalıştı.

Sabit parametrelere bağlı kalmak yerine, her dalga boyunun veriyi nasıl taşıdığı dinamik biçimde ayarlandı. Böylece sistemin daha optimize ve değişken koşullarda çalışması sağlandı.

Bu tasarım; farklı veri hızları, farklı kanal aralıkları ve her dalga boyu için ayrı ayarlanmış güç seviyeleri üzerinden hibrit iletimi mümkün kıldı. Sonuç olarak sistem, tüm kanal spektrumunu tek tip kabul etmek yerine performansı kanallar arasında daha dengeli biçimde yönetebildi.

YENİ AMPLİFİKATÖR TASARIMI GELİŞTİRDİLER

Araştırma ekibi, kademeli çift kazanç birimli mimariye ve çok elementli katkılama yaklaşımına dayanan yeni bir yüksek güçlü amplifikasyon tasarımı geliştirdi. Bu yapı, yüksek güç koşullarında optik sinyal amplifikasyonunun hem verimliliğini hem de kararlılığını artırmak için tasarlandı.

Bu sayede araştırmacılar, güçlü kazanç düzlüğüne sahip bir optik amplifikatör oluşturdu. Kaynak metne göre bu özellik, çalışma aralıkları boyunca daha tutarlı sinyal performansı sağladı.

Sistem ayrıca 33,5 dBm’ye kadar maksimum çıkış gücüne ulaştı. Bu değer, genel fiber optik kurulumda daha güçlü iletim performansını destekledi.

GÜVENLİK İÇİN ÖNLEMLER

Sisteme, optik bağlantı arızalarıyla ilişkili riskleri azaltmaya yönelik ek güvenlik önlemleri de yerleştirildi. Bunlar arasında sinyal kararlılığını sürekli izleyen optik yol güç anormalliği algılama sistemi yer aldı.

Ayrıca güvenli olmayan koşullar tespit edildiğinde çalışmayı durduran otomatik kilitlemeli kapatma işlevleri ve sistem genelinde uyarıları tetikleyen alarm bağlantılı yanıt mekanizmaları da kullanıldı.

Bu önlemler, anormal çalışma koşullarının hızlı biçimde tespit edilmesini ve birden fazla koruma katmanı oluşturulmasını sağlıyor. Sistem, hata veya düzensiz güç seviyelerine hızlı yanıt vererek ekipman hasarını önlemeye ve yüksek güçlü optik iletim ortamlarında operasyonel güvenilirliği artırmaya yardımcı oluyor.

FİBER OPTİK AĞLAR İÇİN YENİ BİR KIYAS NOKTASI

Test bulguları TrendForce’ta yayımlandı. Kaynak metne göre bu saha denemesi, boş çekirdekli fiberin laboratuvar dışı koşullarda kararlı ve yüksek hızlı performans gösterebildiğini doğruladı.

Bu sonuç, boş çekirdekli fiber teknolojisinin yeni nesil iletişim altyapıları için daha güçlü bir aday olarak değerlendirilmesine katkı sağladı. Özellikle uzun mesafeli, yüksek kapasiteli veri iletiminde ulaşılan 51,3 Tb/s seviyesi, fiber optik ağlar için yeni bir kıyas noktası oluşturdu.