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Çin’den gelen akademisyenler Rize’de çay topladı

Rize’de çayın anavatanı Çin’den gelen Çay Araştırma Merkezi’nde görevli çay konusunda ihtisas yapan öğretim görevlileri ile 21 Mayıs "Dünya Çay Günü" etkinlikleri kapsamında çay hasadı yapıldı.

Çin’den gelen akademisyenler Rize’de çay topladı

Rize merkezde bulunan dev çay bardağının alt kısmında bulunan bahçede gerçekleşen hasatta katılımcılar, makas kullanmadan elleriye topladıkları çayları hasır sepetlere doldurdu. Sonrasında Çay Araştırma Merkezi’ne ait standa topladıkları çayı getiren ekip kendi çaylarını kendi elleriyle üretti.

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"ÇAYIN BAŞKENTİ RİZE’DE DÜNYADAKİ ÇAYIN BAŞKENTİ OLAN ÇİN"

Çin ile çay konusunda önemli artak çalışmalar yapıldığını kaydeden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çayın başkenti Rize’de dünyadaki çayın başkenti olan Çin’den gelen misafirlerimiz var. Çin Çay Araştırma Merkezinin Başkanı, yardımcıları bizimle beraber. Çayla ve çayın geleceği ile ilgili görüş alışverişi yapıyoruz. Türk çayının geleceği ile ilgili fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Ortak çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizle beraber yapılmış olan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkesin Dünya Çay Günü’nü kutluyorum. Çayı içelim sağlık bulalım" dedi.

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ÇAYIN ORTAK PROBLEMLERİ KONUSUNDA ÇÖZÜM

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektör Yardımcısı Mete Avcı ise çayın ortak problemlerinin çözüm yolları konusunda çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Çin Çay Araştırma Merkezi direktörü ve ekibine Dünya Çay Günü’nde bizlerle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretleri kapsamında şehrimizde farklı çay plantasyonlarını beraber gezeceğiz ve çayın ortak problemleri konusunda çözüm odaklı projeler oluşturacağız" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rize Çay
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