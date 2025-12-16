Çin doğumları ücretsiz hale mi getirecek?

Çin Ulusal Sağlık Sigortası İdaresi Direktörü Zhang Ke, doğum oranlarının düşük olduğu ülkede yeni doğan nüfusunu artırmak amacıyla doğumları ücretsiz hale getireceklerini açıkladı.

Ülke genelindeki doğumların 2026 yılında ücretsiz olmasının hedeflendiği belirtildi. Bu, ulusal sağlık sigortası çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Doğum oranlarını artırmak için başka önlemler de planlanıyor. Esnek çalışma düzenine sahip, göçmen işçileri ve yeni istihdam biçimlerinde çalışanlar, doğum sigortasından faydalanacak.

Ulusal sağlık sigortası, doğum öncesi kontroller için tıbbi harcamaları kapsayacak. Ancak bazı tıbbi hizmetler sigorta kapsamında olmayacak.

Yüksek maliyetli hastane hizmetleri ve bazı ilaçlar, sağlık sigortası kapsamındaki hizmetlerden faydalanmak isteyenler için geçerli olmayacak.

Gelecek yıl, temel doğum masraflarının sigorta programları tarafından karşılanması bekleniyor. Ayrıca, kişiler poliçe limitleri dahilinde hiçbir ücret ödemeyecek.

Çin’de 255 milyon kişi doğum sigortasından yararlanıyor. Jilin, Jiangsu ve Shandong eyaletleri de dahil olmak üzere 7 bölgede hastaneler, tıbbi harcamalar için destek sağlıyor.

Doğum sigortası programına kayıtlı kadın sayısı 255 milyona ulaştı. Kısırlık tedavileri de sağlık sigortası planı kapsamına alındı.

İdare, evlilik ve çocuk sahibi olmaya yönelik olumlu görüşleri teşvik etti. 2024 yılında, 65 yaş ve üzeri kişilere yardım edilmesi için sigorta programının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Uzun vadeli sigorta için ürünlerin üretilmesi için sigorta şirketlerine çağrıda bulunuldu.Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır