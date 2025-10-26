HABER

Çin, Gaofın sınıfı yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu "Gaofın-14 02"yi uzaya gönderdi.

Çin, Gaofın sınıfı yer gözlem uydusunu fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B taşıyıcı roketiyle, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 603. başarılı taşıma görevi oldu.

Küresel ölçekte yüksek netlikte stereo imaj yakalama kabiliyetine sahip uydunun ulusal savunma ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek temel coğrafi veri sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını uzaydan daha net yer gözlemleri yapabilmek amacıyla ilk kez 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1, 2013'te uzaya gönderilmişti.

Adı Çince'de "yüksek çözünürlük" anlamına gelen Gaofın uydularından halen 36'sı aktif halde bulunuyor.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

