HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çin ile Malezya'dan Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat

Çin ile Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde insani destek, afet kurtarma ve deniz güvenliği faaliyetlerini kapsayan ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi.

Çin ile Malezya'dan Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aman Youyi (Barış ve Dostluk) 2025" tatbikatının, gelecek hafta Malezya karasuları çevresinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İnsani destek, afet kurtarma ve deniz güvenliği faaliyetlerine odaklanacak tatbikatın, Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri orduları arasında pratik işbirliğini ve geleneksel olmayan tehditlere karşı ortak müdahale kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) bölgeden sorumlu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikata Çin'den 1000'den fazla personel ile savaş gemileri, helikopterler ve insansız muharebe araçlarının katılacağı duyuruldu.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen tatbikata daha önce Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos gibi Malezya dışındaki ASEAN ülkeleri de katılırken bu kez ASEAN ülkelerinin gözlemci olarak davet edileceği bildirildi.

Aman Youyi tatbikatları ilk kez Çin ve Malezya tarafından başlatılmıştı. 2014'te Kuala Lumpur'da masaüstü muharebe senaryolarının çalışıldığı ilk tatbikatın ardından Malezya, 2015 ve 2016'daki saha tatbikatlarına ev sahipliği yapmıştı. 2016'daki tatbikatta gözlemci olan Tayland, 2018'de ev sahipliğini üstlenmişti.

Tatbikatların 5'incisi 2023'te Çin'in ev sahipliğinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cıciang şehri kıyılarında düzenlenmişti. Tatbikata, Vietnam, Kamboçya ve Laos ilk defa katılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastıElazığ'da Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Karşı şeride geçen minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralıKarşı şeride geçen minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.