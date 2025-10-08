Çin ile Malezya'dan Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aman Youyi (Barış ve Dostluk) 2025" tatbikatının, gelecek hafta Malezya karasuları çevresinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İnsani destek, afet kurtarma ve deniz güvenliği faaliyetlerine odaklanacak tatbikatın, Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri orduları arasında pratik işbirliğini ve geleneksel olmayan tehditlere karşı ortak müdahale kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) bölgeden sorumlu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikata Çin'den 1000'den fazla personel ile savaş gemileri, helikopterler ve insansız muharebe araçlarının katılacağı duyuruldu.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen tatbikata daha önce Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos gibi Malezya dışındaki ASEAN ülkeleri de katılırken bu kez ASEAN ülkelerinin gözlemci olarak davet edileceği bildirildi.

Aman Youyi tatbikatları ilk kez Çin ve Malezya tarafından başlatılmıştı. 2014'te Kuala Lumpur'da masaüstü muharebe senaryolarının çalışıldığı ilk tatbikatın ardından Malezya, 2015 ve 2016'daki saha tatbikatlarına ev sahipliği yapmıştı. 2016'daki tatbikatta gözlemci olan Tayland, 2018'de ev sahipliğini üstlenmişti.

Tatbikatların 5'incisi 2023'te Çin'in ev sahipliğinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cıciang şehri kıyılarında düzenlenmişti. Tatbikata, Vietnam, Kamboçya ve Laos ilk defa katılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır