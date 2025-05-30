Çin'in başkenti neresi? Çin'in başkenti hakkında bilgiler

Asya bölgesinin doğusunda, Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alan Çin, dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olarak tanımlanmaktadır. Yüzölçümü ve nüfus oranıyla dikkat çeken Çin'in yönetiminde sosyalist bir yapı hakimdir. Günümüzde Çin'in yönetim şekli sosyalizm olarak anılır. Ülkenin farklı kültürden pek çok insanı barındırması aynı zamanda farklı dinlerden insanların da bir arada yaşaması anlamına gelmektedir. Çin’de Budizm, Hristiyanlık, İslam, Katoliklik ve Daozim dinlerine inanan insanların oranı oldukça fazladır.

Çin’in başkenti neresi?

"Çin’in başkenti neresi?" sorusunun yanıtı "Pekin"dir. Pekin, ülkenin siyasi, kültürel, bilimsel ve eğitim merkezi olarak öne çıkar. Ayrıca ülkenin kalkınması ve gelişmesinde de oldukça önemli bir aktördür. Pekin şehri 8 yüzyıl boyunca ülkenin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Yaklaşık 2000 yıl kadar önce bile Pekin’in kuzeyindeki özel bir bölge, askeri ve ticari açıdan merkez olarak kullanılmıştır. Moğol Medeniyeti tarafından kurulan Yuan Hanedanı döneminde günümüzde şehrin merkezinde bulunan Dadu bölgesi Çin’in idari başkenti olarak işlev görmüştür.

Çin'in Şanghay’ın ardından en büyük ikinci kalabalık şehri olan Pekin, dünyanın en kalabalık üçüncü şehri olarak tanımlanmaktadır. Kelime anlamı “Kuzey Başkenti” olarak tanımlanan Pekin, dünya üzerindeki en eski başkentler arasında bulunur.

Pekin'e nasıl gidilir?

Ülkemizden Pekin’e aktarmasız direkt uçuşlarla gitmek mümkündür. Bununla beraber bazı havayolu şirketlerinde aktarmalı uçuşlar da bulunur. İstanbul'dan Pekin'e aktarmasız bir uçuş ile yaklaşık 9 saatte ulaşılır. Pekin’e gitmek isteyenler için yağışların daha az ve havanın ılıman olduğu Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim dönemleri idealdir.

Pekin'de gezilecek yerler

Pekin şehrinde UNESCO tarafından koruma altına alınan Yazlık Saray, Tiananmen Kapısı ve Cennet Tapınağı gibi birçok yapı bulunurken Çin Seddi'nin en dikkat çeken yeri de sıklıkla ziyaret edilen yerlerdendir. Pekin modern, tarihi yapıları ve doğal alanları sayesinde turistleri için dikkat çekici şehirlerden biridir.

Pekin'de gezilmesi gereken yerler ise şu şekilde sıralanabilir:

Yasak Şehir

Çin hanedanları içerisinde Çing ve Ming ailelerine ev sahipliği yapmış olan br imparatorluk sarayıdır. Günümüzde müzeye çevrilmiş olan sarayı gezmek bütün bir günü alabilir. Bu yapı ülkenin en iyi korunan tarihi alanlarından birisidir. Ayrıca 72 hektarlık alanı ve 980 adet binasıyla dünya üzerindeki en büyük saraydır.

Yazlık Saray

Yazlık Saray, göl kenarına bulunan bir yapı olarak imparator ve ailesinin yaz mevsiminde ikamet ettiği yerdir. Sarayın etrafında doğal bir manzara ve geleneksel mimari ile yapılmış ahşap evler bulunur. Göl çevresinde tekne turu yapma fırsatıyla şehirde görülmesi gereken yerlerin başında gelir.

Tiān’ānmén Meydanı

Tiān’ānmén Meydanı, Pekin şehrinin merkezi olarak kabul edilen bir meydandır. Bu meydan aynı zamanda dünyanın en büyük meydanı olarak tanımlanır. Pekin'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak turistler tarafından da oldukça ilgi çeker. Buradan Yasak Şehir'e bağlanılırken, Çin Ulusal Müzesi de bu meydanda yer alır.

Çin Seddi

“Dünyanın Ejderhası” olarak anılan duvar toplam 8.821,8 kilometre uzunluğa sahiptir. Çin Seddi’nin kalıntıları Po Hay Körfezi kıyısında başlar, ülkenin başkenti Pekin’in kuzey kısmından geçerek batıya doğru ilerler. Şehir merkezinden günübirlik turlar düzenlenir.

Pekin mutfağı

Çin mutfağında renk, şekil, koku, tat, beslenme değeri ve duyu olarak 6 temel unsur esas alınır. Mutfağın ana besin maddesi pirinçtir. Bununla beraber kırmızı et, balık, tavuk, yumurta ve sebzeler de sıklıkla tüketilen gıdalar arasındadır.

Çin mutfağının vazgeçilmez unsurları baharat ve soslardır. Pekin'in geleneksel yemeği ise adıyla ünlü olan Pekin ördeğidir. Krep, karabiber, erik sosu gibi lezzetler ile hazırlanan ördek kızartması şehrin her restoranında bulunabilir. Ülkede ekmek tüketimi yok denecek kadar azdır. Mutfağın diğer özgün tatları arasında noodle çeşitleri, fasulye suyu, sıcak pilav ve Aiwowo gibi yemekler yer alır.

Pekin'de alışveriş

Ülkedeki Çin porselenleri, çayları, incileri, halıları, ipek kıyafetleri ve masa süsleri dünya genelinde ünlüdür. Pekin şehrinin birçok noktasında bunların hepsine ulaşılabilir. Şehirde en meşhur alışveriş bölgesi Wangfujing olarak öne çıkar. Trafiğe kapalı olan bu bölgede geleneksel eşyalardan, ahşap oymalara, antikalardan heykellere kadar birçok hediyelik eşya seçenekleri mevcuttur.