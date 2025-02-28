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Çin'in konuştuğu idam: 17 çocuğu kaçırıp satan kadının cezası infaz edildi

28.02.2025 10:44
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17 çocuğu alıkoyan ve satan Çinli Yu Huaying ülkeyi dehşete düşürmüştü. Cezası onaylanan kadın bugün idam edildi.

Çin'in konuştuğu idam: 17 çocuğu kaçırıp satan kadının cezası infaz edildi

Çin’de mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 17 çocuğu alıkoyarak satmaktan suçlu bulunan Yu Huaying adlı kadının bugün idam edildiği kaydedildi. İdam cezasının Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından infazın Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang Mahkemesi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

10 YIL BOYUNCA ÇOCUKLARI KAÇIRIP SATTI

Yu’nun suç ortaklarıyla birlikte Guizhou, Chongqing ve Yunnan’dan çocukları kaçırdığı ve 1993-2003 yılları arasında da sattığı tespit edildi.

ÖLÜM CEZASI YENİDEN ONAYLANDI

25 Ekim 2024 tarihinde verilen ilk derece ceza kararında çocuk kaçakçılığı suçundan ölüm cezasına çarptırılan Yu’nun temyize başvurmasının ardından Guizhou Eyaleti Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti ve ikinci derece yargılamanın ardından ölüm cezasını yeniden onayladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin idam
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