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" Çin'in Uzun Yürüyüşü" devam ediyor: Yeni iletişim uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

" Çin'in Uzun Yürüyüşü" devam ediyor: Yeni iletişim uydusunu uzaya gönderdi

"Chinasat-9C" adlı uydu, dün yerel saatle 20.37'de, ülkenin geliştirdiği Uzun Yürüyüş-3B (Long March-3B) taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi. Çinli yetkililer, fırlatmanın ardından uydunun planlanan yörüngesine sorunsuz bir şekilde yerleştiğini duyurdu.
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GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 582’NCİ UZAY GÖREVİ

Bu başarılı fırlatma, aynı zamanda Çin'in Uzun Yürüyüş roket serisiyle gerçekleştirdiği 582’nci uzay görevi olarak kayıtlara geçti. Chinasat-9C'nin, özellikle televizyon yayını, veri iletimi ve diğer haberleşme hizmetleri alanlarında önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Çin roket Uydu
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