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Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek

09.03.2025 12:09
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Çin, İran ve Rusya’nın ortak deniz tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek

Çin, İran ve Rusya donanmaları, bu ayın ortalarında ‘Güvenlik Kuşağı 2025’ adlı bir ortak tatbikat gerçekleştirecek. İran’ın Çabahar Limanı yakınlarında gerçekleştirilecek tatbikat, deniz hedeflerinin vurulması, geçici denetim ile tutuklama, hasar kontrolü ve ortak arama-kurtarma çalışmaları gibi aktiviteleri içerecek. Çin filosu, karşılıklı askeri güveni artırmayı ve katılımcı ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata, ‘Baotou’ adlı muhrip gemisi ve ‘Gaoyouhu’ adlı ikmal gemisiyle katılacak.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin İran Rusya
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