Çin, Myanmar’daki ateşkesi gözlemlemek üzere heyet gönderdi

Çin, Myanmar’ın kuzeyinde devam eden iç çatışmalar kapsamında, askeri yönetim ile Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) arasında varılan ateşkesin uygulanmasını yerinde gözlemlemek üzere Myanmar’a bir heyet gönderdiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gönderilen heyetin ateşkes sürecinin sürdürülebilirliğini takip edeceği belirtildi.

ÇİN SINIRINA GÖNDERDİ

Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, tarafların ocak ayında Çin'in Kunming şehrindeki görüşmelerin ardından vardığı ateşkesi izlemek üzere bir heyeti, kısa süre önce Çin sınırındaki Lashio şehrine gönderdiğini belirtti.

Sözcü Guo'nun açıklaması, MNDAA güçlerinin geçen yıl kontrolünü ele geçirdiği şehirden bu sabah çekildiğine dair haberlerin ardından geldi.

Heyetin Lashio'daki barışçı geçiş sürecine tanıklık ettiğini aktaran Guo, tarafların ülkenin kuzeyinde barışın ve istikrarın sürdürülmesine yönelik yapıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Guo, Çin'in ateşkes sürecini ve Kunming'deki barış müzakerelerini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE VE İÇ SAVAŞ

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.