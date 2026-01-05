HABER

Çin, Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdürecek

Çin, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından ülkede siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in Venezuela'dan petrol almayı sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Lin, "Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişisin Çin'in farklı sektörlerde ekonomik işbirliğini değiştirme iradesi değişmeyecektir, yatırımları ve çıkarları devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lin, egemen ülkeler arasındaki işbirliğinin ulusal yasalar ve uluslararası hukukun koruması altında olduğunu vurguladı.

Çin yönetimi, ABD’nin askeri müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin egemen bir devlete ve liderine yönelik güç kullanımını kınamış, Maduro ve eşinin serbest bırakılması ve Venezuela hükümetini devirmeye yönelik girişimlere son verilmesi çağrısı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

