Cinayet gibi kazada sürücüye yakalama kararı çıktı : Acılı aile konuştu "Adalet yerini bulsun"

Kazanın ardından zorlu bir tedavi sürecine giren Can Bilensir, bugüne kadar 3 ameliyat geçirdi. Bacağında kalıcı hasar oluşan ve iki santimetre kısalma meydana gelen küçük çocuğun yeniden ameliyat olması bekleniyor. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Can, bir yandan da yeniden sağlığına kavuşabilmek için mücadele ediyor.

Babasının eşyalarını cam vitrinde yaşatıyorlar



Ali Bilensir’in hatırasını yaşatmak isteyen ailesi, kazanın yaşandığı gün üzerinden çıkan eşyaları evlerinin başköşesine yerleştirdikleri cam vitrinde muhafaza ediyor. Aile için bu vitrin, kaybettikleri eşin ve babanın hatırasını yaşattıkları özel bir köşe olarak anlam taşıyor.

Bir yanda babadan geriye kalan eşyalar, diğer yanda yeniden ameliyat olmayı bekleyen Can’ın tedavi süreci Acılı aile, yaşadıkları büyük kaybın ardından hem iyileşme umudunu hem de adalet arayışını sürdürüyor.

"Çocuğum yürüyemezken onun serbest kalması çok zoruma gitti"



Yaklaşık 5 aydır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Figen Bilensir, kazanın ardından otomobil sürücüsünün ilk etapta tutuklanmadığını, daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılarak tutuklandığını söyledi. Sürücünün 1 Ekim 2026’da tahliye edildiğini sonradan öğrendiğini belirten anne, bu durumun kendisini derinden yaraladığını ifade etti.

Oğlunun ağır yaralandığını ve aylar geçmesine rağmen yürümekte zorlandığını dile getiren Bilensir, "12 yaşındaki oğlum ağır yaralı olarak kurtuldu. Sol bacağı komple kırıldığı için hâlâ yürüyemiyor. Benim çocuğum yürüyemezken, ben eşimi kaybetmişken bu şahsın elini kolunu sallayarak dışarı çıkması çok zoruma gitmişti. Bu benim için adaletsizlikti" dedi.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı



Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim 2026’da mahkeme kararıyla tahliye edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İtirazın ardından, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yeniden yakalama kararı çıkarıldığı haberini memnuniyetle karşıladığını belirten Figen Bilensir, "Başsavcımızın yakalama kararı çıkartması bizim acımıza bir nebze olsun su serpti. Fakat bu konunun burada kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

"Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum"

Eşinin kendi şeridinde ilerlediğini, karşı yönden gelen otomobilin ise bir anda karşılarına çıktığını belirten Figen Bilensir, sürücünün kazaya ilişkin farklı ifadeler verdiğini öne sürerek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Bilensir, "Karşı şeritten gelen araç bir anda karşımıza çıktı. Telefonla mı oynuyordu, bilincini mi kaybetti? Çünkü birkaç farklı ifade kullandı. Hiçbiri birbiriyle uyuşmuyor. Ben bu konunun üzerine gidilmesini istiyorum. Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Firardaki sürücüyü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.