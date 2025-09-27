HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cinayet işleyen muhtara müebbet hapis

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen olayda 79 yaşındaki şahsı öldürdüğü ortaya çıkan muhtara müebbet, konut dokunulmazlığını ihlalden ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Cinayet işleyen muhtara müebbet hapis

Ekinözü ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda, 79 yaşındaki Mehmet Ali Karakoç, yalnız yaşadığı konteyner evde ölü bulunmuştu. Karakoç'ın vücudunda kesici alet izlerine rastlanması üzerine olayın cinayet olduğu belirlendi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
Görüntülerde, olay günü Karakoç’un evine giren kişinin mahalle muhtarı M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhtar hakkında Elbistan Adliyesinde dava açıldı. Ağır cezadaki yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti, M.Ç.’yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuBilecik'te uyuşturucu operasyonu
Panayır alanında bir kişi ölü bulunduPanayır alanında bir kişi ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.