Cinayet işleyen muhtara müebbet hapis

Ekinözü ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda, 79 yaşındaki Mehmet Ali Karakoç, yalnız yaşadığı konteyner evde ölü bulunmuştu. Karakoç'ın vücudunda kesici alet izlerine rastlanması üzerine olayın cinayet olduğu belirlendi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Görüntülerde, olay günü Karakoç’un evine giren kişinin mahalle muhtarı M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhtar hakkında Elbistan Adliyesinde dava açıldı. Ağır cezadaki yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti, M.Ç.’yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır