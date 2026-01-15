Cinayet işleyince 105 gün önce çıktığı cezaevine gönderildi

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun C. (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.yi rahatsız ettiği öne sürülen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

105 GÜN ÖNCE SERBEST KALDIĞI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Dursun C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, cezaevindeyken de Mesut İnan ile eski eşi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, 2 Ekim'de cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan Dursun C. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak 105 gün önce serbest kaldığı cezaevine gönderildi.

