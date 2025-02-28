Cinayet, kadına tecavüz ve terör suçları dahil! Yeni af mı çıkıyor? Ankara kulislerini salladı: "En az 100 bin kişi"

2023'te yürürlüğe infaz düzenlemesiyle 250 bin suçlu cezaevlerinden tahliye olmuştu. İddialara göre yeniden bir af düzenlemesi yolda. Pandemi dönemindeki kısmi affın genişletilmesi üzerine en az 100 bin kişinin aşama aşama tahliye edilmesi masada.

"CEZALARININ KESİNLEŞMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAYACAK"

Yeni af düzenlemesiyle ilgili Ankara kulislerinde konuşulanlara gazeteci Nuray Babacan, Nefes'teki “Bal gibi de af” başlıklı köşe yazısında yer verdi. Babacan'ın aktardığına göre yeni düzenlemeyle 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen tüm suçların, cezası kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın aftan yararlanması sağlanacak.

"CİNAYET, KADINA TECAVÜZ VE TERÖR OLMAK ÜZERE TÜM SUÇLARI KAPSIYOR"

En az 100 bin kişinin tahliyesinden söz eden Babacan yazısında şu detayları verdi:

“Belirtelim, tüm suçları kapsıyor. Cinayet, kadına tecavüz ve terör olmak üzere… Sistem şöyle işliyor; verilen cezanın 3’te ikisini yatan mahkumlar, belli bir süre dolunca kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiriyor, oradan da tahliye ediliyorlar.

"8 YIL BÜYÜK BİR SÜRE"

Bu süreler yasayla kısaltıldığı için geçişler ve tahliye de hızlanacak. Hesaplara göre maksimum ceza indirimi 8 yılı bulacak. 8 yıl büyük bir süre.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır