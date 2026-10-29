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Cinayet şüphelileri otel odasında yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, İstanbul’da işlenen bir cinayetin şüphelisinin Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine bir otele düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelisi H.Y.’nin Çeşme üzerinden Yunanistan’a kaçacağını belirledi.

Cinayet şüphelileri otel odasında yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, İstanbul’da işlenen bir cinayetin şüphelisinin Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine bir otele düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelisi H.Y.’nin Çeşme üzerinden Yunanistan’a kaçacağını belirledi. Yapılan çalışmanın ardından söz konusu otele operasyon düzenlendi. Operasyonda, kasten öldürme suçunun şüphelisi H.Y. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve E.K. yakalandı.

Otelde yapılan aramalarda bir adet 9x19 mm çapında tabanca ve yedi adet fişek ele geçirildi.

Cinayet şüphelileri otel odasında yakalandı 1

Cinayet şüphelileri otel odasında yakalandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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