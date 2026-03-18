Cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda oto yıkama işi yapan Mustafa O. (41) ile market işletmecisi yan dükkanda market işleten Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kavgada Mustafa O.’nun silahından çıkan kurşunlarla göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan amca Mustafa Deveci ve Şevket Deveci’nin hastanedeki tedavileri devam ederken, olayın ardından otomobiliyle kaçan olayın şüphelisini yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan kişi ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde yakalanan şahsın 16 Mart tarihinde Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın firari şüphelisi Mustafa O. (41) olduğu tespit edildi. Devriye ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken Mustafa O. 'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

