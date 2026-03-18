HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya’da komşu esnaflar arasında çıkan tartışma sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise ağır yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı.

Cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda oto yıkama işi yapan Mustafa O. (41) ile market işletmecisi yan dükkanda market işleten Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kavgada Mustafa O.’nun silahından çıkan kurşunlarla göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan amca Mustafa Deveci ve Şevket Deveci’nin hastanedeki tedavileri devam ederken, olayın ardından otomobiliyle kaçan olayın şüphelisini yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan kişi ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde yakalanan şahsın 16 Mart tarihinde Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın firari şüphelisi Mustafa O. (41) olduğu tespit edildi. Devriye ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken Mustafa O. 'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.