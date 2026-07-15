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Cinayete kurban giden anne ve kızına acı veda

Konya’da cinayete kurban giden anne ve kızı, Karapınar ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Cinayete kurban giden anne ve kızına acı veda

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk (19) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi ve kız kardeşini öldürdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan katil zanlısı R.Ö.’nün babası ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Zanlı polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk’ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Anne ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Karapınar ilçesine götürüldü. Dursuniye ve Esmanur Öztürk için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Anne ve kızının cenazeleri, Karapınar Reşadiye Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze namazına ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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