Cinayetin perde arkası kan dondurdu! Acılı baba, "Çok uğraştım, oğlumu savcıdan koparamadım"

İstanbul Çekmeköy'de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül'ün babası cinayetin arka planını anlattı. Dehşete düşüren detaylardan bahseden acılı baba, "Çok uğraştım, oğlumu savcıdan koparamadım. 13 yaşında başladı savcının arkadaşının işlettiği restoranda çalışmaya. Bizi anne baba yerine koymazdı, onula baba-oğul gibiydi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Türkiye'nin konuştuğu savcı cinayetinin perde arkası tüyler ürpertti... Katil zanlısı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün babası, Show Haber muhabiri Oya Nur Kaya'ya gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

"SAVCIYLA BABA OĞUL GİBİYDİLER"

Katil zanlısının babası o cinayetin perde arkasını şöyle anlattı anlattı."Benim oğlum 13 yaşında savcının arkadaşının işlettiği restoranda çalışmaya başladı. Savcıyla baba oğul gibiydiler. Gelir alırdı evden. kendi oğlu gibi bilirdi. Hatası olursa kızardı döverdi. Arayıp soruyordum 'Mustafa Can nerdesin' diye, cevap vermiyordu. Baba yerine koymuyordu beni. Annesini de arayıp sormuyordu.

"SAVCI, OĞLUM HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI"

Savcı, oğlum hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Savcı, kendi silahını kendisi yetiştirdi. Çok uğraştım, aradım oğlumu 'Duyduklarımdan dolayı üzülüyorum sana evladım. Bak kendini katil edeceksin. Perişan ediyorsun bizi' dedim ama dinletemedim.

"ÇOK UĞRAŞTIM, OĞLUMU SAVCIDAN KOPARAMADIM"

Oğlum Mustafa Can, alkol kullanırdı sigara kullanırdı. Kız arkadaşı oldu sonra, para isteyip de alamayınca savcıyla araları bozuldu. Çok uğraştım, oğlumu savcıdan koparamadım.

Mustafa Can ailesinden uzaklamşmış, aile evinin yanındaki tek odalı bir yerde kalıyordu. Ailesinin yanına yaklaşmıyordu.

"GİTTİM SAVCI ERCAN'LA KONUŞTUM"

Biz fakir insanlarız. Gittim Savcı Ercan'la konuştum. Mustafa Can için uzaklaştırma kararı aldınız, siz de uzak durun buralardan biraz diye. Oğlumun arası iyiydi savcıyla. Ama tazminatını alamamış iş yerinden. Kız arkadaşına altın filan yapacakmış. Savcı buna 'Sana para mara yok' demiş.

"BEN ÇALIŞIYORDUM, BU OLAYDAN SONRA İŞİMDEN OLDUM"

Cinayeti işlediği gün Mustafa Can Gül ailesiyle yemek yeyip ailesiyle kandilini kutlamış. O günü anlatan acılı baba şu ifadeleri kullandı, "Bugün kandil mi ya dedi. Sonra kalktı annesinin elini öptü. Benim elimi öpmedi. Sonra çıktı, gitti. Varmış oraya. Olan olmuş. Ben evladımdan böyle bir şey beklemezdim.

Ben çalışıyordum, bu olaydan sonra işimden oldum."

06 Eylül 2025
