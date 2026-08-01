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Çine yangınında kritik hava uyarısı

Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde üçüncü gününe giren orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede rüzgar hızı saatte 45 kilometreyi bulacak.Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde 30 Temmuz’da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde de havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Çine yangınında kritik hava uyarısı

Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde üçüncü gününe giren orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede rüzgar hızı saatte 45 kilometreyi bulacak.

Aydın’ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde 30 Temmuz’da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde de havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede görev yapan ekipler alevlerle mücadeleyi sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı orman hava tahmin raporunda yer alan sıcaklık ve rüzgar verileri dikkat çekti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan Çine Kavşit Bölgesi’ne ilişkin orman hava tahmin raporuna göre, 1 Ağustos Cumartesi günü bölgede havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, öğle saatlerinden itibaren batı ile kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 15 ila 25 kilometre hızla etkili olacağı, hamlelerde ise hızın 30 ila 45 kilometreye kadar ulaşacağı bildirildi. Nispi nem oranının ise günün en sıcak saatlerinde yüzde 15 ila 23 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

Raporda, özellikle 12.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar hamlelerinin etkili olacağının öngörülürken, yangınla mücadele eden ekiplerin çalışmalarını zorlaştırabilecek en önemli unsurlar arasında gösterildi. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 24-29 derece seviyelerine gerilemesi, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, yangının kontrol altına alınması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve çok sayıda kurumun yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor. Bölgede havadan ve karadan yürütülen müdahaleler aralıksız devam ederken, ekipler meteorolojik şartların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı da tedbirlerini artırdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Çine
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