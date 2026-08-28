Çinli fenomen çift Aydın incirine hayran kaldı

Çin’de milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen çift Da Hu ve Aisha, Buharkent’te incir hasadına katılarak dünyaca ünlü Aydın sarı lop incirini dalından tattı. Aydın incirinin Çin’de tanıtımına katkıları dolayısıyla çift, "Aydın Kuru İnciri Tanıtım Elçisi" ilan edildi.

Çin’in önde gelen sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye ulaşan içerik üreticileri Da Hu ve Aisha çifti, Aydın’ın taze incir başkenti Buharkent’i ziyaret etti. İncir bahçesine girerek hasada katılan Çinli fenomen çift, dalından kopardıkları dünyaca ünlü sarı lop incirini yakından tanıma fırsatı buldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un daveti ve ev sahipliğinde ilçeyi ziyaret eden Da Hu ve Aisha çifti, ilk olarak Feslek-Gelenbe Mahallesi’nde incir hasadına katıldı. İncirin dalından sofraya uzanan yolculuğunu yerinde gören çift, Buharkent’in bereketli topraklarında yetişen sarı lop incirine hayran kaldı. İncir bahçesinde üreticilerle bir araya gelen Çinli içerik üreticileri, hasat çalışmalarını da deneyimledi. Türkiye’nin önemli tarımsal ürünlerinden olan Aydın incirinin üretim süreci hakkında bilgi alan çift, yaş incirin lezzetini de yerinde keşfetti.

Aydın incirinin tanıtımına katkı sunacaklar

İncir hasadının ardından Buharkent Belediyesi’ni de ziyaret eden Da Hu ve Aisha çifti, burada Başkan Mehmet Erol tarafından ağırlandı. Görüşmede Aydın incirinin Çin’de tanıtılması ve Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ve ekonomik bağların geliştirilmesi konuları ele alındı. Başkan Erol, Aydın incirinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan çifte "Aydın Kuru İnciri Tanıtım Elçisi" unvanını takdim etti.

Aydın inciri Çin’de daha geniş kitlelere ulaşacak

Dünyanın önemli incir üretim merkezlerinden Aydın’da yetişen sarı lop inciri, Buharkent’in de en önemli tarımsal değerleri arasında yer alırken, sosyal medya fenomeni çiftin ilçeyi ve incir üretimini takipçilerine aktarmasının, Aydın incirinin Uzak Doğu pazarında daha fazla tanınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçenin bereketli topraklarında yetişen incirin uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelerle buluşması ve Buharkent’in tanıtımının güçlenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır