Cinsel istismar suçlusu Foça'da yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde emniyet ekipleri, "cinsel istismar" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yürüttükleri rutin çalışmalar sırasında H.C.G. (70)isimli şahsın kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Şahsın GBT-UYAP sistemi üzerinden yapılan detaylı sorgulamasında, "Cinsel İstismar" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Harekete geçen emniyet güçleri, şahsı gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

08 Ekim 2025
08 Ekim 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
