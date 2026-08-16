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Cip Bolu Dağı Tüneli girişinde alev topuna döndü

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen araca tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Cip Bolu Dağı Tüneli girişinde alev topuna döndü

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden 19 HG 996 plakalı cipte tünel girişine yaklaştığı sırada yangın çıktı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, cipi hızla emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, cip alev topuna döndü.

Cip Bolu Dağı Tüneli girişinde alev topuna döndü 1

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada Karayolları ekipleri de güzergahta geniş güvenlik önlemleri alarak, trafik akışının güvenli şekilde sağlanmasına yardımcı oldu. Cip kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Otomobil bolu dağı
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