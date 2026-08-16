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İran Ordu Komutanı Hatemi: "ABD askerlerini öldüren veya yakalayan kişilere 30 bin dolar para ödülü verilecek"

İran Ordusu Komutanı Emir Hatemi, ABD askerlerini öldüren veya yakalayarak İran ordusuna teslim eden kişilere 30 bin dolar para ödülü verileceğini açıkladı. Hatemi, söz konusu eylemin bir kadın tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödülün iki katına çıkarılacağını bildirdi.

İran Ordu Komutanı Hatemi: "ABD askerlerini öldüren veya yakalayan kişilere 30 bin dolar para ödülü verilecek"

ABD-İran arasındaki kriz sürerken, İran ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ordu Komutanı Emir Hatemi, katıldığı bir etkinlikte ABD askerlerini etkisiz hale getiren veya yakalayan İran vatandaşlarına 30 bin dolara tekabül eden para ödülü verileceğini açıkladı.

İran Ordu Komutanı Hatemi: "ABD askerlerini öldüren veya yakalayan kişilere 30 bin dolar para ödülü verilecek" 1

İRAN'DAN ABD ASKERLERİNİN BAŞINA ÖDÜL

İranlı komutan söz konusu uygulamanın "mali mücadeleye katılmaya yönelik yoğun talep" üzerine hazırlandığını belirterek, "Her kim saldırgan bir Amerikan askerini öldürür veya yakalayıp teslim ederse, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu 30 bin dolar tutarında bir ödül verecek. Bu eylemi gerçekleştiren cesur İranlı kadınlara ise ödülün iki katı verilecek" ifadelerini kullandı.

İran Ordu Komutanı Hatemi: "ABD askerlerini öldüren veya yakalayan kişilere 30 bin dolar para ödülü verilecek" 2

ÖLDÜREN YA DA YAKALAYANA 30 BİN DOLAR

Hatemi, bir İran vatandaşının herhangi bir ABD askerini silahla öldürmesi halinde kullanılan silahın değerinin iki katı karşılığında satın alınacağını ve söz konusu kişiye yeni bir silah verileceğini kaydetti.

Hatemi, ABD askerinin öldürülmesinde kullanılan silahın müzede sergileneceğini de söyledi. Hatemi, İran’ın ABD’nin bölgeyi terk etmesine yönelik çağrılarını da tekrarladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker İran abd
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun dayıoğlu 👍👍👍
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