Cip şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Terziler Mahallesi’nde sabah saatlerinde şarampole uçan cipteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Terziler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.(50) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.Z, yolcu konumunda bulunan N.S(60) ve E.Z(4) yaralandı. Yaralılardan N.S ve E.Z’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)