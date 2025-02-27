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Cipin önünü kesip aracın camına tükürmüştü! Yakalandı

27.02.2025 19:29
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İtanbul'da trafik tartışmasında cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıları açamayan sürücü, cipin camına tükürdükten sonra aracına binerek uzaklaştı.

Cipin önünü kesip aracın camına tükürmüştü! Yakalandı

Olay bugün Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte ciple, minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı. Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar, cipin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-CIPIN-ONUNU-KES_586073_173464

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntüleri ihbar olarak kabul eden İstanbul Emniyeti, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüyü inceleyen ekipler, isminin S.S. olduğu belirlenen minibüs şoförünün Z.T. isimli kadın sürücünün aracı yavaş kullandığı gerekçesiyle yolunu keserek durdurduğunu ve araçtan inerek saldırıda bulunduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması ile yakalanan şüpheli S.S.'ye trafik polisleri tarafından 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi ve aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, şüpheli hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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