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  4. Cipinden indi, bagajı açtı, eline skuter aldı… Kendisini uyaran başka bir kadın sürücüye böyle saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Cipinden indi, bagajı açtı, eline skuter aldı… Kendisini uyaran başka bir kadın sürücüye böyle saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi

24.03.2025 12:57
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 12:57
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Bursa'da cipiyle yoğun trafikte şerit değiştirmek isteyen sürücü, kendisini uyaran başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak skuter ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı. Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürüsünü uyardı.

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Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak skuter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Araç Mudanya Otomobil trafik kavga skuter uyarı
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