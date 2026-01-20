HABER

Çıplak görüntülerle şantaj! 500 bin liralık vurgun yapan çiftin oyununu polis bozdu

Van'dan İstanbul'a gelen iki sevgili akılalmaz bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. İki sevgili, sosyal medyadan iletişime geçtikleri kişilere çıplak görüntülerini izletti. Sonrasında ise görüştükleri kişilerin soyunmalarını sağladı. Soyunan kişileri kayda alan dolandırıcı çift, bu yöntemle 500 bin liralık vurgun yaptı. Çiftin hayretlere düşüren tuzağını ise polis bozdu. İşte detaylar...

Çıplak görüntülerle şantaj! 500 bin liralık vurgun yapan çiftin oyununu polis bozdu
Melih Kadir Yılmaz

Dolandırıcılarla ilgili her gün onlarca haber kamuoyuna yansırken, bunlara bir yenisi İstanbul'da eklendi. Yaklaşık olarak 1 ay önce İstanbul'a gelen ve yaşları 17 ile 21 olan iki sevgili, bir otele yerleşti.

Çıplak görüntülerle şantaj! 500 bin liralık vurgun yapan çiftin oyununu polis bozdu 1

SAHTE HESAP AÇIP KURBANLARINI SEÇTİLER

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre şahıslar daha sonra kendilerine sahte sosyal medya hesabı açarak kurbanlarını aramaya başladı. Gözüne kestirdikleri kişilere takip isteği gösteren şahıslar daha sonra bu kişilerle iletişime geçti.

Çıplak görüntülerle şantaj! 500 bin liralık vurgun yapan çiftin oyununu polis bozdu 2

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER KAYDA ALINDI

17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü aramaya başladı. Bu aramalarda müstehcen anlar ise kayda alındı. Kurdukları tuzağın ikinci aşamasında ise 21 yaşındaki erkek arkadaşı devreye giriyor. Erkek arkadaş elindeki görüntülerle şantaj yapıp, aradıkları kişilerden para istemeye başladı.

Çıplak görüntülerle şantaj! 500 bin liralık vurgun yapan çiftin oyununu polis bozdu 3

MAĞDURLARI TEHDİT ETTİLER

Para vermek istemeyen kişileri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti. Birçok kişinin görüntüsü ailelerine gönderilirken, ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çıplak görüntülerle şantaj! 500 bin liralık vurgun yapan çiftin oyununu polis bozdu 4

TUZAĞI POLİS BOZDU! GÖZALTINA ALINDILAR

Polisler yaptıkları çalışmaların ardından çifti gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Ele geçirilen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi.

1 AYDA 500 BİN LİRALIK VURGUN

Bir ayda 500 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen çiftten, 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, 17 yaşındaki kız arkadaşı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

