Çiriş bitkisi toplamak için gittiği dağlık alanda hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dağlık alanda çiriş bitkisi topladığı sırada rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Kadirli ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte çiriş bitkisi toplamak üzere Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Çiğşar kırsalına giden Erdoğan Akbaş (57), dağlık alanda aniden fenalaştı.

ENGEBELİ ARAZİDE ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli araziye güçlükle ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akbaş’ın cansız bedeni, jandarma helikopteriyle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

