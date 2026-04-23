HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cirit turnuvasında ağır yaralanıp hayatını kaybetmişti! 6 kişiye umut oldu

Uşak'ta atlı cirit turnuvasında yaşanan kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen sporcunun bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek.

Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda yaşanan kaza sonucu ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 32 yaşındaki Volkan Gelmez'in dün beyin ölümü gerçekleşti.

BAĞIŞ KARARI

Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Gelmez'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Yürütülen çalışma kapsamında Gelmez'den alınacak organların İzmir, Malatya ve Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı iki ambulans uçak, organların hızla ulaştırılması için sabah saatlerinde Uşak Havalimanı'na gönderildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından alınan Gelmez'in kalbi ve akciğeri ambulans uçakla Ankara'ya, karaciğeri yine ambulans uçakla Malatya'ya, ince bağırsağı ve böbrekleri ise kara yoluyla İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Kalfa Cirit Sahası'nda 18 Nisan'da gerçekleştirilen Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu Volkan Gelmez'in bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpışmıştı. Olayda, Gelmez ağır yaralanmış, atı ise telef olmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'dan İsrail'e kınama! "Kabul edilemez"İspanya'dan İsrail'e kınama! "Kabul edilemez"
Türkiye ve İngiltere arasında kritik anlaşmaTürkiye ve İngiltere arasında kritik anlaşma

Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.