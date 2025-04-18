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'Civciv baronları' kıskıvrak yakalandı! "Tek suçumuz civciv satmak..."

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Aydın'da sertifikasız ve sağlıksız şartlarda hayvan üretimi yapan civcivciler yakalandı. 5 bine yakın kanatlı hayvanın itlaf edildiği işlemler sırasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye götürülürken "Tek suçumuz civciv satmak, civciv baronlarını yakalıyorlar" dediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'nın kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sertifikasız kanatlı hayvan üretimi yapıldığı ihbarını alan İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili birimi harekete geçti. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ihbara konu olan çiftliğe giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları kontrollerde yaklaşık 5 bine yakın kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretiminin yapıldığını tespit etti. İncelemelerini tamamlayan yetkililer kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verilirken, çiftlik sahibi şahsa da ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaklaşık 5 bin hayvanı itlaf işlemi sırasında biri kadın 5 şüpheli karara tepki göstererek işlemleri engellemek istedi. Duruma müdahale eden jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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"TEK SUÇUMUZ CİVCİV SATMAK"

Haklarında adli işlem başlatılan ve Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, "Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar" dedi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın civciv
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