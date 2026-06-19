HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çiviyi tahta yerine eline çaktı hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda eline çivili tahta çakan işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çiviyi tahta yerine eline çaktı hastaneye kaldırıldı

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Talha Ç. (24), çivi tabancasıyla çalışma yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı.

Çiviyi tahta yerine eline çaktı hastaneye kaldırıldı 1

ÇİVİYİ ELİNE ÇAKTI

Çivinin saplanmasıyla birlikte eline tahta parçası da yapışan genç işçi yaralandı. Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahale sonucu eline saplanan çivi çıkarılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiviyi tahta yerine eline çaktı hastaneye kaldırıldı 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binanın en üst katında intihara kalkışan şahsı son anda kurtardıBinanın en üst katında intihara kalkışan şahsı son anda kurtardı
Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul ettiErdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti

Anahtar Kelimeler:
İşçi Bursa çivi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siyaset kulislerini karıştıran kare

Siyaset kulislerini karıştıran kare

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Marketlerde yeni dönem! Anlık zam yapılabilecek

Marketlerde yeni dönem! Anlık zam yapılabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.