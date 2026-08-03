TÜGŞAV’dan Bakan Göktaş’a şehit aileleriyle ilgili teşekkür: "Vefa borcunun bir nişanesi"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), şehit yakınları ile kahraman gazilerin hak ve taleplerine yönelik sürdürülen yasal sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda, hak mücadelesinin Meclis çatısı altına taşınmasının camia içerisinde büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık iki yıldır şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz için büyük bir emek, sabır ve inançla yürüttüğümüz mücadelenin Gazi Meclisimizin gündemine taşınmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı süreçte başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere, emeği ve katkısı bulunan herkese şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

"MİLLETİMİZİN VEFA BORCU"

Açıklamada, vatan için fedakarlık gösteren şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi. Atılan adımların önemine işaret edilen paylaşım, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için atılan her adım, milletimizin vefa borcunun bir nişanesidir. Temennimiz, bu sürecin en hızlı ve en güzel şekilde tamamlanmasıdır" ifadeleriyle tamamlandı.