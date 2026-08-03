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Bakan Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) Batman-İstanbul seferini yapan uçağında rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet yaptı.

Bakan Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti

Türk Hava Yolları'nın 31 Temmuz'da Batman-İstanbul seferini yapan uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin yaptığı "sağlık personeli" anonsu üzerine Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Toplantısı'ndan dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraberindeki heyet yolcuya müdahalede bulundu.

Bakan Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti 1

BAKAN MEMİŞOĞLU KONTROL ETTİ

Bakan Memişoğlu'nun yanına gittiği yolcunun sağlık durumunu Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekiler kontrol etti. Yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.

Bakan Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti 2

Bakan Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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