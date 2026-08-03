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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
Recep Demircan

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı 1

ERDAL BAŞİKÇİOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı 2

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ANKARA İLİ ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKCİOĞLU’NUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Etimesgut Erdal Beşikçioğlu
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