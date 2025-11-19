HABER

Cizre'de adliye önündeki silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şahıs tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, adliye binası çıkışında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi tutuklandı.

Cizre'de 12 Kasım 2025 tarihinde yaşanan olayda Mehmet Güzel'in husumetli olduğu R.B tarafından adliye çıkışında öldürülmesi ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma kapsamında Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince M.Ş.H., H.B., D.B., N.B., Y.B. ve katil zanlısı R.B. gözaltına alındı.

Cizre de adliye önündeki silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şahıs tutuklandı 1

Şüpheliler M.Ş.H., H.B., D.B., N.B., Y.B. ve katil zanlısı R.B., Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kasten Öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 kişiden D.B., N.B, Y.B. ve silahlı saldırgan R.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, H.B. ve M.Ş.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Kasım'da Cizre Adliyesi'nden avukatı ile birlikte çıkan Mehmet Güzel, daha önceden arazi kavgası nedeni ile aralarında husumet bulunan R.B.'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Güzel, kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken silahlı saldırgan R.B. güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalanmıştı.

Cizre de adliye önündeki silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şahıs tutuklandı 2

(İHA)

19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

Kaynak: İHA
Şırnak silahlı saldırı Adliye
