Cizre’de koyun sürüsü üst geçitten karşıya tek sıra halinde geçti: “İnsanlar hayvanlardan az kullanıyor"

Cizre'de yolun karşısına geçmek isteyen koyunlar, tereddüt etmeden yayalar için yapılan üst geçidi kullandı.

Bu sıradışı anlar, çevredeki sürücüler ve yayalar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

KOYUNLAR KARŞIYA SIRAYLA GEÇTİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı ve bu durum, bölgedeki halkın dikkatini çekti. Çevre yolu üzerindeki okullar bölgesinde yer alan üst geçit, bu kez insanların değil, koyunların kullanımına sunuldu.

Çobanlarının gözetiminde hareket eden koyun sürüsü, trafik yoğunluğunun olduğu yolu güvenli bir şekilde geçebilmek için üst geçidi tercih etti.

Bu ilginç manzara, hem bölge sakinlerini şaşırttı hem de sosyal medyada çok konuşuldu. Üst geçit, bir anda hem hayvanların hem de insanların güvenliği için farklı bir amaçla kullanılmış oldu.

KOYUNLAR GÜNDEM OLDU

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çevre yolu okullar bölgesindeki üst geçidi, koyun sürüsü çobanlarının rehberliğinde güvenli bir şekilde kullandı. O sırada oradan geçen sürücüler ve yayalar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve hızla sosyal medyada paylaşıldı.

"İNSANLAR HAYVANLARDAN AZ KULLANIYOR”

Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü, kullanıcılar koyunların üst geçidi kullanmasının hem eğlenceli hem de düşündürücü olduğunu dile getirdi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

“Geçit yapmışlar kendilerine.”

“İnsanlar hayvanlardan az kullanıyor.”

“Biz olsak bariyerden atlamayı düşünürdük, helal olsun.”

“İnsanlara ders olsun.”

“Kimseyi yemiyor, uslu uslu çıkıyorlar.”

Koyunların üst geçidi kullanması, hem renkli görüntüler oluşturdu hem de hayvanların zekası ve uyum yeteneği üzerine dikkat çekti. Bu alışılmadık olay, sosyal medya kullanıcılarına eğlenceli bir an sunarken, aynı zamanda güvenli geçişlerin önemine dair de bir mesaj vermiş oldu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır