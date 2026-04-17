Cizre’de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Cizre-İdil Karayolu üzerindeki Düzova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan M.O. idaresindeki 01 ACP 994 plakalı otomobil, Düzova köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.O. ile araçta yolcu konumunda bulunan N.O., Z.O. ve M.D. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Aynı aileden 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildiKocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Kastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralıKastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

