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Cizre'deki trafik kazasında otomobil hurdaya döndü sürücüsü yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarpan otomobilin yan yattığı kazada sürücü yaralandı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Cizre'deki trafik kazasında otomobil hurdaya döndü sürücüsü yaralandı

Kaza, İdil-Cizre Çevreyolu Okullar Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Cizre deki trafik kazasında otomobil hurdaya döndü sürücüsü yaralandı 1

CİZRE'DEKİ KAZADA ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında yan yatarken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cizre deki trafik kazasında otomobil hurdaya döndü sürücüsü yaralandı 2

Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak kaza
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