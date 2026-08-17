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Cizre’de kamyonet bariyerlere çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetteki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Cizre’de kamyonet bariyerlere çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kamyonet, Bozalan rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan H.S. (36), D.S. (27), A.A.S. (1), E.S. (5) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine İtfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre DR. Selahattin Cizrelioğlu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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