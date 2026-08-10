Claude Code artık her adımda izin istemeyecek: Auto mode 14 Ağustos'ta varsayılan oluyor

Anthropic, Claude Code'un çalışma şeklini değiştirecek yeni bir adım atıyor. Şirket yaptığı açıklamada, Auto mode özelliğinin 14 Ağustos'tan itibaren Pro, Max ve Team hesaplarında varsayılan olarak kullanılacağını duyurdu.

Auto mode açık olduğunda Claude Code, gerçekleştireceği her işlem öncesinde kullanıcıdan onay istemek yerine kendi başına ilerleyebiliyor.

Ancak sistem, bir işlemin geri döndürülemez, yıkıcı veya kullanıcının çalışma ortamının dışını hedefleyen bir eylem olduğunu belirlerse işleme devam etmiyor.

AUTO MODE MART AYINDA TEST EDİLMEYE BAŞLANMIŞTI

Anthropic, Auto mode'un test sürümünü ilk olarak mart ayında tanıtmıştı.

Şirket bu özelliği hız ile kullanıcı kontrolü arasında denge kurmanın bir yolu olarak konumlandırmıştı.

Yeni kararla birlikte özellik, 14 Ağustos'tan itibaren Pro, Max ve Team hesaplarında varsayılan çalışma şekli hâline gelecek.

Böylece Claude Code'un rutin işlemlerde her adım için ayrı ayrı insan onayı beklemesine gerek kalmayacak.

ANTHROPIC: AUTO MODE TESTLERDE DAHA GÜVENLİ ÇIKTI

Anthropic, Auto mode'un güvenlik açısından da manuel incelemeye kıyasla daha başarılı sonuç verdiğini öne sürüyor.

Şirketin 1.053 ücretli test kullanıcısıyla gerçekleştirdiği çalışmada Auto mode'un zararlı eylemlerin yüzde 89'unu yakaladığı belirtildi.

İnsanların yaptığı manuel incelemede ise bu oranın yüzde 13,6 olduğu açıklandı.

Anthropic ayrıca Claude Code kullanıcılarının izin istemlerinin yüzde 97'sini onayladığını belirterek manuel incelemenin zamanla alışkanlık hâline gelebileceğine dikkat çekti.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE EKLENİYOR

TechCrunch'ta yer alan habere göre Anthropic, Auto mode'un yanı sıra Claude Code'a yeni güvenlik özellikleri de eklediğini açıkladı.

Bunlar arasında prompt injection saldırılarını tespit etmeye yönelik tarama sistemi ve belirli işlemleri kesin biçimde engellemek için özelleştirilebilen kurallar bulunuyor.

Şirket, bu kuralların veri sızdırma gibi eylemlerin önüne geçmek amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor.

Claude Code Başkanı Boris Cherny, X'te paylaştığı bir gönderide Auto mode'u ekip olarak aylardır kullandıklarını ve artık klasik izin istemlerine geri dönmeyi düşünemediğini ifade etti.

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