Clawdbot nedir? Teknoloji dünyası son günlerde ondan başka bir şey konuşmuyor!

Açık kaynaklı kişisel yapay zeka asistanı Clawdbot, sadece birkaç gün içinde teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. GitHub üzerinde hızla popülerleşen proje, kullanıcıların kendi cihazlarında (özellikle Mac Mini'lere kurulduğu görülüyor) veya sunucularında çalıştırabildiği, mesajlaşma uygulamalarıyla entegre olabilen otonom bir asistan sunuyor.

SADECE SOHBET ETMİYOR, "İŞ YAPIYOR"

Clawdbot'u ChatGPT veya Gemini gibi standart sohbet botlarından ayıran en büyük özellik, "eylem odaklı" olması. Kullanıcılar Clawdbot'u WhatsApp veya Telegram gibi günlük hayatta kullandıkları uygulamalara bağlayabiliyor.

Asistanın yapabildiklerinden bazıları ise şu şekilde:

Gelen kutusunu tarayıp temizleyebiliyor, önemli mailleri özetleyebiliyor ve yanıt yazabiliyor.

Toplantı ayarlayabiliyor, uçuş check-in işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Terminal komutlarını çalıştırabiliyor, dosya sistemine erişebiliyor ve karmaşık teknik görevleri yerine getirebiliyor.

"TONY STARK'IN JARVIS'İNE GİDEN YOLDAKİ İLK GERÇEK ADIM"

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), geliştiricilerin Clawdbot kurulumlarını paylaştığı videolar viral olurken, bazı kullanıcılar bu asistanı "Tony Stark'ın JARVIS'ine giden yoldaki ilk gerçek adım" olarak nitelendiriyor.

GÜVENLİK RİSKİ UYARISI

Clawdbot her ne kadar yetenekleriyle dikkat çekse de bazı uzmanlar, yanlış yapılandırılmış bir Clawdbot'un kötü niyetli komutları çalıştırabileceği veya kişisel verileri yanlışlıkla silebileceği konusunda uyarıyor.

Tüm bunlara rağmen Clawdbot, yapay zeka dünyasında "sohbet eden botlar" döneminden "iş yapan ajanlar" dönemine geçişin en somut örneği olarak görülüyor. Projenin açık kaynaklı olması, binlerce geliştiricinin sistemi daha güvenli ve yetenekli hale getirmek için katkıda bulunmasını sağlıyor.

Meraklıları için Clawdbot'un kaynak kodları ve kurulum rehberi GitHub üzerinden ücretsiz olarak erişime açık durumda. Ancak denemek isteyenlerin, sistemi izole bir ortamda kurmaları ve güvenlik uyarılarını dikkate almaları öneriliyor.