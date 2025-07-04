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Çobanın ihbarıyla boş arazide cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı! Katil zanlısı çift yakalandı

Konya'da bir haftadır aranan Turgut Güneş'in boş arazide cesedi bulundu. Babasının kayıp ihbarı üzerine günlerdir aranan ve hayvanlarını otlatan çobanın görmesi üzerine cansız bedenine ulaşılan Güneş'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

Çobanın ihbarıyla boş arazide cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı! Katil zanlısı çift yakalandı

Konya'da günlerdir süren kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı! Selçuklu ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in (40), dün boş arazide ölü bulunması ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Boş arazide hayvanlarını otlatan çobanın ihbarı üzerine cansız bedeni bulunan Güneş'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Çobanın ihbarıyla boş arazide cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı! Katil zanlısı çift yakalandı 1

KÖPEKLERİN EŞELEDİĞİ ALANDA CESEDİ GÖRÜP POLİSE HABER VERDİ

Kayıp başvurusu sonrası Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken; dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş arazide hayvan otlatan çoban, köpeğinin eşelediği alanda ceset görüp polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, toprağa gömülü kişinin kayıp olarak aranan Turgut Güneş olduğunu belirledi. Ekipler, Güneş'in en son görüştüğü Rabia Ş. (36) ile eşi Ahmet Ş.'yi (42) şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Çobanın ihbarıyla boş arazide cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı! Katil zanlısı çift yakalandı 2

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan çift, Güneş'in boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Ahmet Ş., ilk ifadesinde; Turgut Güneş'in eşini sürekli rahatsız ettiğini, sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar attığını, maktulü 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu Güneş'i boğduklarını, ardından cesedi araçla Sulutaş Mahallesine götürüp, toprağa gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından evli çift, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

BABASI KAYIP İHBARI YAPTI, BİR HAFTADIR ARANIYORDU

Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi'nde oturan Bekir Güneş, 28 Haziran'da saat 01.00 sıralarında polis merkezine giderek, oğlu Turgut Güneş'in 27 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Kayıp başvurusunun ardından polis, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlatmıştı.

Kayıp olarak aranan Güneş, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki boş arazide ölü bulundu. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(DHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya Selçuk
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