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Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla önce meydan dayağı yedi sonra tutuklandı!

Samsun’da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki O.S., yakınları tarafından darbedildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla önce meydan dayağı yedi sonra tutuklandı!

Samsun'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen ve kızın yakınları tarafından sopayla darbedilen 75 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde O.S. (75) isimli şahıs, 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu. Olayı gören çocuğun yakınları, şüpheliyi sopalarla darbetti.

Samsun Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından şahıs, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla önce meydan dayağı yedi sonra tutuklandı! 1

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S., mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel taciz çocuk
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