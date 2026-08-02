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Çocuğu yola bırakıp, yaralıları otomobiliyle ezerek kaçmıştı: Vicdansız sürücü yakalandı

Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip, diğer yaralıları ezip kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 47 bin 246 TL para cezası kesilip, ehliyeti 2 yıl geri alınırken, adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çocuğu yola bırakıp, yaralıları otomobiliyle ezerek kaçmıştı: Vicdansız sürücü yakalandı

Kaza, önceki gece Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani manevra yapan 34 AKV 057 plakalı Audi marka otomobil, karşı yönden gelen üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu 33 CKP 09 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çocuğu yola bırakıp, yaralıları otomobiliyle ezerek kaçmıştı: Vicdansız sürücü yakalandı 1

YAYALARI EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan 1'i kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek, otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Çocuğu yola bırakıp, yaralıları otomobiliyle ezerek kaçmıştı: Vicdansız sürücü yakalandı 2

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla birlikte 2'si çocuk 3 kişinin savrulduğu, sürücünün araçtan inerek otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından tekrar direksiyon başına geçerek yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçtiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerde kazanın ardından yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine koştuğu da görüldü.

Çocuğu yola bırakıp, yaralıları otomobiliyle ezerek kaçmıştı: Vicdansız sürücü yakalandı 3

POLİS SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını ve ardından da sürücünün kimliğini tespit etti. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen sürücü M.R.Y.'nin (20), Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Güneykent Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında trafik yönünden 'kaza yerinden ayrılmak' ve 'sola dönüş kurallarına uymamak' maddelerinden 47 bin 246 TL para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl geri alındı. Otomobil ise trafikten men edildi. Kazayla ilgili de ifade işlemleri süren şüphelinin 'taksirle yaralama' başta olmak çeşitli suçlardan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin kaza
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