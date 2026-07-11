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Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada

Hatay’da marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giden çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada

Hatay’da marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giden çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Korku çığlıklarını duyarak küçük çocuğun yardımına koşan vatandaşlar çocuğu kuyudan çıkararak kurtardı.

Olay; Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan boş arazideki 3 metrelik kuyuya marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giden çocuk düştü. Çevrede bulunan marketin güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun çığlıklarını duyarak durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Çocuk çevredeki vatandaşların ve market sahibi Mustafa Ataman’ın yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun kuyuya düştüğü anlar, kuyuya düşmeyle çocuğun yaşadığı korku ve çevredeki vatandaşların kurtarma operasyonu yer aldı. Bir süre önce de aynı kuyuya sürünün geçişi esnasında bir koyunun düşerek mahsur kaldığı öğrenildi.

Esnaf Mustafa Ataman, çocuğun kuyuya düştüğü anları ve yaşananları anlatarak "Saat 20.00 sıralarında iş yerimdeydim. Çocuğun birisi bisikletiyle evine doğru giderken kuyuya düştü. Daha önce de uyarmıştık ama uyarılarımıza rağmen hiç birşey yapılmadı. Hiçbir önlem alınmadı, olay yaşandıktan sonra önlem alınıyor. Bizde bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Daha önce buraya koyun düştü. O zaman da uyarmıştık çocuk düşecek diye yapılması gerektiğini söylemiştik. Bu sefer de çocuk düştü. Bir öncekinde koyundu, bu sefer çocuk. Biz buradaydık, kurtardık. Geç saatlerde olsa, kimse olmasaydı. Çocuk düşseydi, kimse bulamayacaktı. O zaman sorumlusu kim olacaktı" dedi.

Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada 1

Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada 2

Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada 3

Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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