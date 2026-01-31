HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yola devrildi, o anlar kamerada

Aksaray’da çocuğun kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, viraja hızlı girilmesi sonucu yola devrildi.

Çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yola devrildi, o anlar kamerada

Aksaray’da çocuğun kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, viraja hızlı girilmesi sonucu yola devrildi. Sürücü çocuğun bacakları motosikletin demirleri altında kalarak sıkışırken, yardıma koşan vatandaşlar tarafından motosiklet kaldırılarak kurtarıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğun bindiği üç tekerlekli elektrikli motosiklet sokaktan caddeye çıkarken çocuk sürücünün hızla viraja girmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Çocuklardan biri yola savrulurken, sürücü çocuğun bacakları devrilen motosikletin altında kaldı. "Bacağım" diye bağıran çocuğun sesini duyan mahalle sakinleri koşarak geldikleri motosikletin başında çocuğu kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar motosikleti kaldırarak çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtarırken, motosikletin devrilmesinden müdahalesine kadar tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra bir şeyi olmadığını söyleyen çocuklar yeniden üç tekerlekli elektrikli motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yola devrildi, o anlar kamerada 1

Çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yola devrildi, o anlar kamerada 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da acı olay! Cam silerken düşen öğretmen hayatını kaybettiErzurum'da acı olay! Cam silerken düşen öğretmen hayatını kaybetti
Sakarya'da otoyolda durdurulan otomobilden kaçak göçmenler çıktıSakarya'da otoyolda durdurulan otomobilden kaçak göçmenler çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.